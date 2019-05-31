Москва, 31 мая, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В 2020 году по случаю Нового года жителей России ждут менее продолжительные каникулы, чем в последние два года. Так, если в 2018 и 2019 годах граждане отдыхали по десять дней в январе, то теперь выходными станут всего восемь дней.

Борис Кустодиев. Зима. 1916

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Сокращение числа дней отдыха по случаю Нового года в 2020 году произойдёт по «техническим причинам». По Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни в России приходятся на период с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января — Рождество, которое выпадает на субботу. В 2018 и 2019 годах количество выходных дней было больше за счёт 30 и 31 декабря, которые выпали на субботу и воскресенье.

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Новогодние каникулы ни при чём: о вреде праздников для экономики РФ

Проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений должна рассмотреть сегодня, 31 мая. Так, выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, предлагается перенести на 4 и 5 мая. В случае одобрения документ отправят на подпись председателю правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году новогодние каникулы в России длились десять дней. Граждане страны отдыхали с 30 декабря по 8 января.

Напомним, ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что новогодние каникулы плохо сказываются на экономике России. По его словам, страна ничего не производит и много «отмечает». При этом, как показал опрос, проведённый Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), более половины жителей России (52%) одобряют длительные новогодние каникулы. По их мнению, «дополнительный отдых нужен», «больше времени для общения с семьей, друзьями, близкими». При этом плохо к новогодним праздникам относятся 36% респондентов. Они считают, что «хватит и меньшего количества праздничных дней», «это приводит к потерям в зарплате», «скучно, нечем заняться», «праздники подталкивают к пьянству».