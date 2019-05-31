Камень-на-Оби, Алтайский край, 31 мая, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Скандально известную клумбу у памятника Ленину в центре алтайского города Камень-на-Оби, где вместо газонной травы на средства проекта «Формирование комфортной городской среды» вырастили коноплю, привели в порядок. Об этом проинформировали журналисты «Каменских известий» («КИ»). Они утверждают, что после публикаций в СМИ привлечённые местной администрацией организации буквально за час зачистили клумбу от запрещённой травы.

Цитата с сайта «Каменские известия» Камень-на-Оби, главная площадь в зарослях конопли

Цитата с сайта «Каменские известия» Камень-на-Оби. Коноплю уничтожили

Относительно происхождения каннабиса в Камне говорят, что он находился в завезённом для озеленения грунте.

«В ближайшее время подрядная организация, занимавшаяся благоустройством данной общественной территории в рамках проекта «Комфортная городская среда», произведет повторное озеленение», — отмечается в сообщении «КИ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в течение последних лет родине прославленного советского режиссера Ивана Пырьева не везёт с градоначальниками. Дорвавшийся в очередной раз до власти бывший мэр Камня-на-Оби Фёдор Найден снова попал под уголовную статью. Из-за катастрофической нехватки финансов властям Алтайского края неоднократно приходилось вводить «ручное управление» данной территорией.

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Теперь вот клумба в самом центре города оказалась засаженной коноплей. Учитывая, что проект благоустройства выполнялся в 2018 году на средства «Единой России», то очевиден несомненный удар по репутации местных партийцев. Тем не менее, как пишут «КИ», власти города не спешили избавляться от разросшегося запрещённого растения, хотя и обещали это сделать ещё 23 мая, когда в город приезжал координатор проекта единороссов, депутат АКЗС Игорь Панарин.