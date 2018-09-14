Алтай. Главе муниципалитета предъявили обвинение по уголовной статье

Камень, Алтайский край, , 11:15 — REGNUM Следствие предъявило обвинение отстранённому от должности главе Каменского района Фёдору Найдену. Как сообщили сегодня, 14 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Алтайскому краю, речь идёт об уголовном деле, возбуждённом по ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, то есть ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя, а равно незаконное ограничение самостоятельности и иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения»).

Как следует из материалов следствия, октябре 2017 года глава района Фёдор Найден, используя своё служебное положение, через третьих лиц потребовал от руководителя одного из крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся производством и реализацией хлебобулочной продукции на территории Каменского района, прекратить поставку своей продукции в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения и не получать оплату за уже осуществлённые поставки.

Одновременно с этим районное управление по образованию получило от главы указание о незамедлительном заключении договоров поставок продукции с другим крестьянско-фермерским хозяйством, которое, как выяснилось, возглавляет родственница Фёдора Найдена.

«В настоящее время главе района следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Решением суда он отстранен от занимаемой должности на время предварительного расследования. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», — пояснила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, должность главы Каменского района Фёдор Найден получил со скандалом в 2017 году, вступив в альянс со справедливороссами, которых в последствии «слил»: поддерживающие его депутаты муниципалитета несколько раз срывали сессии и рассмотрение важных для муниципалитета вопросов, а потом вдруг они неожиданно стали единороссами, а сам Найден — главой.

Ранее — в 2004—2008 годах — он уже избирался главой Камня и имеет условный срок за мошенничество. В январе 2017 года один из местных жителей, у которого корреспонденту ИА REGNUM довелось взять интервью, отозвался о Найдене, как о человеке, который «не прочь поживиться за государственный счёт».

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