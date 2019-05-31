Москва, 31 мая, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Заморозка акцизов на алкогольную продукцию в 2018—2019 гг. стала причиной роста в России частоты потребления спиртного, заявили в Минздраве РФ, сообщает RNS.

Алкоголь

Комментируя результаты опроса ВЦИОМ о повышении в России уровня потребления спиртного, в министерстве отметили, что частота потребления «в последнее время» доказана результатами уже двух опросов.

Также подтверждается это данными о росте продаж спиртного. В сообщении отмечается следующее:

«Всё это может быть результатом заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018 и 2019 гг., когда акцизы не поднимались, а значит, их реальная величина понижалась на уровень инфляции».

Напомним, 30 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым уровень потребления алкоголя в России вырос. Так, «если в 2018 г. о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 г. — уже 33% (43% среди 60 лет +)».

В исследовании говорится, что время от времени выпивают 67% жителей РФ, как правило — не чаще нескольких раз в месяц. Два-три раза в месяц выпивают 18% жителей страны, причём среди мужчин таких 27%, среди женщин — десять процентов.

Уточняется, что в различных возрастных группах больше всего эта доля (25%) среди 35−44-летних.

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