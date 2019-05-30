Москва, 30 мая, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Россия должна выйти на передовые позиции в области искусственного интеллекта, заявил 30 мая президент России Владимир Путин на совещании в школе программирования Сбербанка.

Kremlin.ru Владимир Путин и Герман Греф во время посещения школы программирования Сбербанка

Президент России подчеркнул, что степень развития искусственного интеллекта определяет место страны в мире, а монополист в этой сфере «станет властелином мира».

По мнению Владимира Путина, «борьба за технологическое лидерство, прежде всего, в сфере искусственного интеллекта, уже стала полем глобальной конкуренции, а скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии».

Глава государства отметил, что эти технологии беспрецедентны по степени влияния на большинство сфер жизнедеятельности всего человечества и каждого конкретного человека, и поставил задачу усилить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта, а также обеспечить законодательную базу для внедрения этих технологий в реальную жизнь страны.