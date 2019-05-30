Санкт-Петербург, 30 мая, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга совместно с полицейскими занялись освобождением незаконно занятых земельных участков, находящихся в собственности города и расположенных на юге Петербурге.

Демонтаж ангара на Софийской улице Петербурга

Напомним, масштабная операция в местах компактного проживания мигрантов проходила 29 мая в этой же части города. Она проводилась в целях задержания лиц, причастных к поножовщине, устроенной в ночь на 20 мая на улице Салова. Здесь расположены многочисленные склады и торговые базы, на которых работают мигранты.

Как сообщили сегодня в ККИ, на территории около 8 тыс. кв. метров на Софийской улице были самовольно размещены три ангара, в которых хранились продовольственные товары и слабоалкогольная продукция. В установленный срок участки не были освобождены. Тогда смольнинские контролеры вернулись на место с полицией.

«В ходе работ по демонтажу ангаров, в одном из складских помещений была обнаружена пекарня и паллеты с уже изготовленной хлебо-булочной продукцией. В смежных помещениях располагались жилые комнаты», — отметили в комитете, указав на возможные нарушения миграционного законодательства, в которых предстоит разбираться полиции.

Один из арендаторов предпринял попытку помешать демонтажу ангаров, но ее пресекли сотрудники правоохранительных органов.

По данным Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, районные суды города регистрируют и рассматривают материалы по делам об административных правонарушениях в отношении уроженцев Таджикистана и Узбекистана, задержанных 29 и 30 мая. Речь идет о материалах на более чем 200 человек.