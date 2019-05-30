Вильнюс, 30 мая, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Только за одну неделю литовский СПГ-терминал в Клайпеде принимает сразу три небольших груза от российской компании «Новатэк».

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

1 июня должно пришвартоваться небольшое судно-газовоз из порта Высоцк. Это уже третье за последнюю неделю судно с СПГ, сообщает литовское агентство BNS.

«Судно Coral Fungia прибывает в Клайпеду, и эта разгрузка предусмотрена в годовом графике 1 июня (…) Судно должно пришвартоваться у терминала СПГ именно в этот день», — прокомментировали BNS в компании — операторе терминала Klaipedos nafta.

На борту газовоза находится 10 тыс. кубометров СПГ. Немного раньше на этой неделе такой же груз доставило и судно Coral Favia, а в минувшие выходные еще столько же — судно Coral Fungia.

Вполне вероятно, что все эти грузы предназначены для йонавского производителя удобрений Achema. ТСПГ, помимо Achema, пользуется и дочернее предприятие Lietuvos energija — Lietuvos energijos tiekimas (LET). Lietuvos energija заявляет, что ни один из трех грузов СПГ не предназначен для нее.

В апреле-мае для компании Achema из порта Высоцк уже пришло несколько небольших грузов с газом «Новатэка». Сама Achema не комментирует, у кого покупает газ.

При этом сегодня же литовские СМИ распространили комментарий заместителя председателя правления Газпром Виталия Маркелова, который в журнале «Газовая промышленность», где он является главным редактором, в частности, написал, что Литва начинает принимать сжиженный газ с СПГ-терминала в Калининградской области «Маршал Василевский».

«Как и планировалось, терминал «Маршал Василевский» начинает экспорт газа и поставляет его не только Калининградской области, но и на терминал в Клайпеде», — написал Маркелов. Его цитату приводит «Интерфакс».

В Литве пока опровергают это заявление.

«Газ на Клайпедский терминал СПГ никогда не поставлялся и не поставляется из Калининградской области», — сообщила BNS представитель по связям с общественностью Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta Оринта Барткаускайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва арендует СПГ-терминал у Hoegh LNG, а строительство заказывала ради избавления от «энергетической зависимости» от Газпрома. СПГ-терминал заказали с расчётом использования всеми тремя странами Прибалтики, однако Латвия и Эстония не стали покупать дорогой газ из литовского СПГ-терминала, предпочитая дешевле из России. В итоге в 2018 году баланс покупок газа и в Литве вновь вернулся в пользу Газпрома, а СПГ-терминал работал в полухолостом режиме.

Напомним также, что плавучий СПГ-терминал «Маршал Василевский» в Калининградской области был запущен 8 января 2019 года, а российский анклав перестал быть зависим от транзита газа по трубопроводу через территорию Литвы, однако наземный путь доставки газа по-прежнему остаётся основным для региона.