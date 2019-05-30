Москва, 30 мая, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Принято решение не продлевать Московский метрополитен за пределы Москвы, сообщает 30 мая газета «Коммерсант».

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта московского метрополитена

По данным издания, консультации по этому вопросу проводили между Минтрансом РФ, правительствами Москвы и Подмосковья, а также РЖД. Речь идёт о проектах продления подземки в три города-спутника столицы — Балашиху, Мытищи и Красногорск.

«Против выступили столичные власти и Минтранс, прогнозируя, что это приведет к «критической» загрузке подземки», — пишет газета.

Альтернативой метрополитену станет развития проекта «Московские центральные диаметры» (МЦД) на пригородных железнодорожных линиях. При это МЦД-1 и МЦД-2 могут запустить уже до конца 2019 года.

Автор статьи обращает внимание, что вопрос строительства МЦД-5 Пушкино-Домодедово, который может решить транспортные проблемы Мытищ, связан, по его информации, с изменением границ национального парка «Лосиный остров».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 27 мая открыли железнодорожную платформу центра «Сколково».