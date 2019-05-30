Москва, 30 мая, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Причина снижения количества жителей России, употребляющих алкоголь, двоякая. Отчасти это связано со снижением реальных располагаемых доходов населения. И те, кто не имеет стойкой зависимости от спиртного, а употребляют его лишь «по случаю», просто зачастую отказывают себе в желании опрокинуть рюмочку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент) 1954

Вторая явная тенденция — это снижение потребления алкоголя со стороны молодого поколения. И не то, чтобы молодежь увлекалась книгами о вкусной и здоровой пище или стремилась заметно продлить свои годы. Просто употреблять алкоголь в молодежной среде становится всё менее модным.

«Сейчас существует огромное количество направлений, где есть, куда себя применить и чем заняться. Мы не говорим, конечно, о той прослойке откровенно неблагополучных молодых людей, страдающих уже в раннем возрасте от пивного алкоголизма.

Но «продвинутая» часть молодежи, чаще всего получающая в данный момент хорошее образование и планирующая свою жизнь на будущее, просто считает, что пить — это действительно не модно», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, СМИ писали, что, по данным опроса ВЦИОМ, за год число жителей России, не употребляющих алкоголь, сократилось с 40% до 33%.

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