Москва, 30 мая, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, существенно ужесточающий наказание для находящихся в состоянии опьянения водителей, виновных в ДТП с жертвами, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. Такие нарушения переводятся в разряд тяжких преступлений.

Пьяный водитель

Справедливо, если ответственность за «пьяное вождение» будет приравнена к умышленному убийству, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Санкции также коснутся не только водителей ТС, но и управляющих катерами и гидроциклами. Согласно поправкам в Уголовный кодекс, в случае гибели двух и более лиц, находящемуся за рулем или штурвалом будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы (по действующему законодательству — от 4 до 9 лет).

Вместе с тем МВД направило на согласование в правительство РФ поправки, которые позволят ввести институт конфискации транспортных средств у автовладельцев, находящихся за рулем в нетрезвом виде.

В то же время есть решение Верховного суда, где говорится, что в большинстве случаев автомобиль не является орудием преступления. А для конфискации автомобиля ТС должно быть признано орудием преступления, например в таких случаях, как теракт или сознательный наезд.

По данным МВД, ежегодно более 4 тыс. человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тыс. человек становятся инвалидами.