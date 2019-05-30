Москва, 30 мая, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

(сс) Aaron Yoo Ребенок в автомобиле

Парламентарии указали на то, что учли ошибки, допущенные в предыдущих редакциях, и предлагают разрешить направление средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля в рамках нового концептуального подхода.

Депутаты обратили внимание на то, что в ряде регионов действуют дополнительные меры поддержки семей с детьми, покупать автомобили на средства маткапитала можно в Бурятии, Калининградской области, Ненецком АО, Ростовской области, Якутии.

Предлагается закрепить такой подход в федеральном законодательстве, обеспечив тем самым единообразие нормативного регулирования на всей территории России, а также повысить социальную защищенность семей, имеющих двух и более детей.

Ограничения

Вводятся требования к такому автомобилю. Прежде всего, согласно поправкам, приобретение автомобиля допускается только в общую собственность детей при оформлении владения автомобилем на их законных представителей.

Стоимость автомобиля ограничивается в размере 1 млн рублей, что, отмечают депутаты, позволяет приобрести качественный современный автомобиль, но не допускает приобретение дорогостоящих роскошных автомашин. Мощность двигателя семейного автомобиля ограничивается 125 л. с.