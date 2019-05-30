Симферополь, 30 мая, 2019, 13:31 — ИА Регнум. За пять лет Крым получил более 9 млрд рублей на поддержку сферы сельского хозяйства. Об этом 30 мая журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в рамках ежегодной научно-практической конференции «День поля».

Галина Шубина. Колхозники! С бахчей, садов и огородов богатый урожай готовьте для народа! 1952

«С 2014 года получено более 9 млрд рублей. Подбираем для каждого региона свои сорта пшеницы. При средней урожайности в прошлом году с учётом засухи — 16 центнеров с га, а в хорошие годы по Крыму в среднем — по 30 центнеров с га. Новые сорта дают по 60 га. Это — наши преимущества, которыми мы обязаны пользоваться», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Крыму рассчитывают собрать рекордный за последние 20 лет урожай зерновых.

«Если будет хозяйство, где главный агроном скажет, что они получили меньше 20 центнеров с гектара, то он может увольняться и больше не работать в этой отрасли», — пообещал журналистам министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.