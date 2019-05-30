Карачи, Пакистан, 30 мая, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В Карачи (пакистанская провинция Синд) прибыла группа международных экспертов для расследования вспышки СПИДа.

Bilalhassan88 Карачи

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, группа из 12 экспертов, в том числе специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ, Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Центра по контролю за заболеваниями прибыла в самый населенный город Пакистана, чтобы определить причины того, что уже окрестили «эпидемией», и предложить способы борьбы с ней.

По данным экспертов, за последнее время у более чем 700 жителей Карачи был диагностирован СПИД, причем 576 из них — дети. Этим объясняется внимание ЮНИСЕФ к данной ситуации.