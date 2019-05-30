Москва, 30 мая, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Правительство РФ в очередной раз пытается ублажить Запад и показать свою готовность к дружбе с ним, лишь бы было ослаблено санкционное давление на российский капитализм. Так доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов прокомментировал идею первого вице-премьера РФ Антона Силуанова уравнять в РФ ставки НДФЛ для иностранцев и граждан России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Такие изменения едва ли дадут какой-то экономический эффект, — сказал Комолов. — Скорее, это заявление политическое, направленное на то, чтобы показать западному миру, который ввел санкции против российского капитализма, что, дескать, «мы хотим с вами дружить, а потому ослабьте санкционное давление».

Не отразится реализация силуановских идей и на ситуации с трудовой миграцией из Средней Азии, которая, как заметил Комолов, зависит, скорее, от курса доллара.

«Как мы видим после 2014 года, когда курс рубля резко обвалился относительно доллара, привлекательность России как места трудоустройства граждан из Средней Азии упала, потому что упали заработки трудовых мигрантов в России, — призвал не забывать Комолов. — И по этой причине слабый рубль отталкивает привлечение рабочей силы. Кроме того, что касается основного источника миграции в Россию — Средней Азии, то значительная часть этой миграции нелегальная, где вопрос о налогах, которые платит иностранный гражданин, является третьестепенным. Там налоги платят далеко не все».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента экономической политики и развития столицы РФ, Москва получила более пяти миллиардов рублей от реализации патентов для мигрантов.

«За первые 4 месяца 2019 года в столичный бюджет от трудовых патентов поступило около 5,6 млрд рублей», — отрапортовали чиновники.

Также отметим, что в 2018 году в Миграционном центре Москвы было выдано 451,6 тысячи трудовых патентов для работы в столице. Объём поступлений в бюджет города составил 17,4 млрд рублей.