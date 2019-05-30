Москва, 30 мая, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила влияние инфляции на ставки по ипотеке, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Наша денежно-кредитная политика как раз направлена на сохранение стабильно низкой в долгосрочном плане инфляции. Это основной фактор снижения ставок по ипотечным жилищным кредитам, и мы считаем совершенно реальным достижение уровня ставок по ипотеке до 8% в срок, определенный президентом», — сообщила Набиуллина в Госдуме.

Ранее Набиуллина говорила о том, что пик инфляции пройден в марте 2019 года.