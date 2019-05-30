Лондон, 30 мая, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Происходящее с Джулианом Ассанжем — это сигнал всем нам: именно так сильные мира сего хотят поступать с каждым, кто противится их мировой гегемонии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 30 мая, комментируя информацию о состоянии здоровья основателя WikiLeaks.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Ранее представители организации сообщили, что Ассанжа перевели в медицинское отделение британской тюрьмы, в которой он находится. Состояние его здоровья ухудшилось за семь лет, проведенных в посольстве Эквадора, и продолжает быстро ухудшаться в последние недели уже в тюрьме, отметили представители WikiLeaks.

«Что и говорить, происходящее с Джулианом Ассанжем — это просто мерзость. Сказать что-то новое в связи с насилием, совершаемым над ним, сложно. Все слова сказаны, а насилие продолжается. Это сигнал всем нам: именно так сильные мира сего хотят поступать с каждым, кто выпадает из устанавливаемого ими дьявольского «порядка», кто противится их мировой гегемонии. Пытаться исправить этот «порядок» невозможно. Ему можно только противостоять.

Понятно, что этот «порядок» строится втайне — так удобнее мировым правителям. Но «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу» (Мк. 4:22). Ассанж сделал правильное дело, и отобрать у него его подвиг вместе со свободой и даже жизнью никому не удастся.

Думая о Джулиане Ассанже, я всегда вижу перед глазами не только его измученное лицо, но и жирные рожи его гонителей. Это не просто внешний контраст — это сущностная противоположность», — отметил Михаил Демурин.