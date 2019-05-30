Санкт-Петербург, 30 мая, 2019, 11:43 — ИА Регнум. На фрегате «Адмирал флота Касатонов» (проект 22 350) экипаж корабля и сдаточная команда «Северной верфи», которая построила корабль, в процессе ходовых испытаний в Балтийском море провели тестирование главной энергетической установки на различных скоростных режимах.

Алексей Акентьев, ПАО «Северная верфь» Фрегат «Адмирал флота Касатонов»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Северная верфь», помимо этого проверена работа рулевого и якорных устройств, успокоителей качки, систем вентиляции и кондиционирования, состоялось несколько учений по борьбе за живучесть корабля.

«В ближайшее время планируется испытать буксировочные и швартовные устройства, комплексы связи, навигационное и штурманское оборудование, систему пожаротушения, универсальные системы водяной защиты, а также спецоборудование», — отметили на петербургском предприятии.

Как ожидается, новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» примет участие в Международном Военно-морском салоне и Главном Военно-морском параде, которые состоятся в Санкт-Петербурге в июле 2019 года.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» должен быть передан ВМФ России до конца 2019 года.

Напомним, головным фрегатом проекта 22 350 стал корабль «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Проект 22 350 разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли этого типа предназначены для боевых действий в океанских и морских районах против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак с воздуха как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

С помощью специальной архитектуры сплошной надстройки, физические поля фрегата минимизированы, что понижает радиолокационную и оптическую заметность корабля.

Водоизмещение фрегата — 5000 тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 м, скорость — до 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток, экипаж — от 170 человек.

Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с.; дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс кВт.

Вооружение: корабельная артиллерийская установка А-192 калибра 130 мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или крылатых ракет «Калибр-НКЭ», зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», противолодочный комплекс «Пакет», противолодочный вертолет Ка-27.