Москва, 30 мая, 2019, 11:15 — ИА Регнум. В России сбережения имеют лишь те граждане, которые имеют возможность откладывать, как это банально ни звучало бы. Сбережения у населения страны активно формировались в период ориентировочно с 2003 по 2013 год, после чего зарплаты перестали расти, и процесс этот замедлился, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

После обвала рубля осенью 2014 года у большинства граждан, чей основной доход представляет собой зарплата, сформировался, как это называется в инвестициях, отрицательный денежный поток: жизненно важные расходы стали превышать доходы, и поначалу подобная картина как раз-таки балансировалась за счёт тех самых сбережений.

«Однако, как говорится, всё хорошее рано или поздно заканчивается, и сейчас отрицательный денежный поток уже балансируется за счёт банковских кредитов. Соответственно, в такой ситуации у населения постепенно испаряются эти самые сбережения и, судя по всему, процесс этот ещё не завершён», — считает эксперт.

По поводу хранения сбережений в рублях есть подозрение, что выборка «Ромир» не является полной. В частности, в городах-миллионниках порядка 4−5% населения страны сберегают в криптовалютах, что не нашло своего отражения в данном исследовании. Криптовалюты популярны среди работников IT-индустрии, людей творческих и прочих гуманитарных профессий, но не только.

«В дальнейшем спрос на недвижимость и криптовалюты как средства сбережений капитала будет увеличиваться — но только если соответствующие цены будут хотя бы немного подрастать из года в год, чего уже давно не было.

Для этого нужно как минимум, чтобы доллар США перестал перманентно укрепляться ко всем основным активам и мировым валютам, к чему формируются всё более явные предпосылки», — высказал свое мнение Рожанковский.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ИХ «Ромир», у 46% жителей России есть сбережения. Из них 74% хранят сбережения в рублях, в 2018 году их было 79%.

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