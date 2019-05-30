Токио, 30 мая, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Японская компания — издатель видеоигр Square Enix сообщила о скором анонсе новой игры о команде супергероев «Мстители». Он состоится во время игровой выставки E3 2020, сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Постер фильма «Мстители Финал»

https://twitter.com/Avengers/status/1133750227922542592

Новая игра будет называться Marvel’s Avengers, на манер недавней Marvel's Spider-Man от Insomniac. Разработкой проекта будут заниматься компании Crystal Dynamics (знаменитая созданием Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex). Выступление Square Enix с анонсом новых игр начнётся 11 июня.

Сообщается, что в игровых «Мстителях» появятся все ключевые персонажи, локации и сюжетные моменты из популярного кинокомикса и комикса-первоисточника. Однако сюжетная линия для новой игры будет создана с нуля.

Square Enix — японская компания, разработчик и издатель компьютерных игр. Самые известные франшизы компании: Final Fantasy, Dragon Quest и Kingdom Hearts. Каждая из них содержит более десяти самостоятельных игровых проектов. Также компания занимается выпуском фильмов, манги и сувенирной продукции. Штаб-квартира Square Enix располагается в Токио.