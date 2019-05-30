Москва, 30 мая, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Большинство жителей России (59%) следят за своим питанием. Из них 7% соблюдают диету по совету врача, 13% выбирают диету сами, 39% стараются есть здоровую пищу. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фастфуд

Употребляют в пищу любые продукты, поскольку чувствует себя здоровым человеком 21% опрошенных. 19% не имеют возможности следить за своим рационом питания.

Не курят 29% респондентов. Вместе с тем отмечается повышение уровня потребления алкоголя. В 2018 году о том, что не пьют спиртного, говорили 40% опрошенных, то в 2019 году — 33%.

Опрос проведен 28 мая 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Подробнее: Роспотребнадзор объяснил, что такое здоровое питание

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Роспотребнадзора, здоровое питание — это не ограничения в рационе на короткий срок, а часть здорового образа жизни. Питаться надо разнообразно, сбалансированно, с пользой для здоровья.

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