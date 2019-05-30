Хьюстон, США, 30 мая, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Перечень проблем, с которыми столкнутся жители, переселившиеся на Марс, составил специалист по эволюционной биологии профессор Университета Райса Скотт Соломон. Об этом сообщает портал Inverse.

Ozon-st.cdn.ngenix.net Обложка книги Рея Бредбери Марсианские хроники

Ранее профессор Скотт Соломон провел исследование, целью которого стало прогнозирование эволюционных изменений, которые появятся у первых марсианских колонистов.

Свои выводы ученый изложил в докладе, представленном в январе 2018 года в городе Хьюстон. По мнению Скотта Соломона, генотип переселенцев с Земли претерпит изменения вследствие каскада мутаций.

Профессор Соломон назвал ряд параметров, по которым марсианские колонисты будут отличаться от землян. Эксперт считает вероятным, что иммунная система перестанет функционировать поскольку ей не с кем будет бороться, так как на Марсе отсутствуют микроорганизмы. Чтобы избежать потери кальция при беременности, как предполагает профессор, организм переселенцев, приспосабливаясь, сделает кости более крепкими и плотными. Роды будут проходить тяжелее, а кожа людей, постоянно сталкивающихся с излучением, превышающим земные показатели в 5000 раз, приобретёт защитные свойства.

Обитатели поселений на Марсе будут более устойчивы к нехватке кислорода, а их зрение весьма существенно ухудшится.

Профессор отмечает, что если земные дети появляются на свет с примерно 60 мутациями, то на Марсе этот показатель вырастет, по его мнению, до 1000.

Скотт Соломон подчеркнул, что переселенцы будут эволюционировать. Со временем близкие контакты между землянами и жителями Марса станут небезопасными для тех и других. Эксперт в качестве иллюстрации к своим доводам привёл роман Герберта Уэллса «Война миров».

Однако темпы изменений предсказать трудно, по словам профессора: «Эволюция движется быстрее или медленнее в зависимости от того, какое преимущество дает виду новая мутация».

Профессор Скотт Соломон отметил, что для обретения приспособительных особенностей организма можно будет прибегнуть к корректировке генома.

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