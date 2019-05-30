Москва, 30 мая, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Общий объём финансирования проектов «Российских железных дорог», реализуемых в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, составит в текущем году 184,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Андрея Макарова.

Александр Латышов ИА Красная Весна Железнодорожная станция

Он выступил на заседании комиссии Совета Федерации РФ, где сообщил сенаторам о мероприятиях по реализации железнодорожных проектов.

Так, девять ключевых проектов РЖД позволят увеличить скорость перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней и нарастить объёмы транзита контейнеров в четыре раза. Предполагается, что пропускная способность БАМа и Транссиба вырастет до 180 млн тонн и будут расширены железнодорожные подходы к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов.

Общий объём инвестиций в эти проекты до 2024 года составит 1,2 трлн рублей. Они почти полностью будут реализованы за счет средств РЖД.

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