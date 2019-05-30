Северобайкальск, Бурятия, 30 мая, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Лесами в Северобайкальском районе Бурятии девять лет незаконно распоряжалось автономное учреждение «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская». Об этом сообщили ИА REGNUM в Северобайкальской природоохранной прокуратуре, указав на постановление главы района от 2010 года.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Документ давал возможность учреждению заключать договоры аренды лесных участков, находящихся в собственности района, договоры купли-продажи лесных насаждений. Все это, по мнению прокуроров, противоречит целям создания учреждения, основная функция которого сводится к управлению рекреационной местностью «Северо-Байкальская».

»Таким образом, на протяжении девяти лет распоряжение муниципальным лесным фондом Северо-Байкальского района осуществлялось с нарушением норм федерального законодательства. Так как полномочия органов местного самоуправления по распоряжению муниципальными лесными ресурсами не могут быть переданы организациям», — отметили в прокуратуре.

Суд города Северобайкальска согласился с доводами истца и признал незаконным постановление главы района о передаче учреждению несвойственных ему функций.

Напомним, ранее руководство этого же района отметилось тем, что передало местному депутату в аренду на 49 лет озеро рядом с Байкалом. Сделка была проведена под видом передачи земельного участка для ведения сельскохозяйственной деятельности.

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