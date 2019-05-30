Пекин, 30 мая, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Китай надеется, что США будут принимать во внимание факты и уважать законы рынка, воздержавшись от политизации вопросов обменного курса юаня, заявили в МИД Китая, передает 29 мая агентство Синьхуа.

David Dennis Китайский юань

«Китай неоднократно рекомендовал США действовать в рамках многосторонних международных правил вместо того, чтобы давать односторонние оценки обменным курсам валют других стран», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан во время очередной пресс-конференции.

Слова Лу стали реакцией на высказывания министерства финансов США, согласно которым ни один торговый партнер США, включая Китай, не соответствует стандарту валютных манипуляций. При этом он выделил Китай, Германию, Ирландию, Италию, Японию, Южную Корею, Малайзию, Сингапур и Вьетнам в особый «мониторинговый список».

«Манипулирует ли страна своей валютой или нет — решать не Соединенным Штатам», — заявил Лу, добавив, что Китай постепенно проводит рыночные реформы в области регулирования курса юаня, продолжая совершенствовать систему.

Напомним, что за последние недели после того, как США ввели дополнительные таможенные пошлины на ряд товаров из Китая на общую сумму $200 млрд, курс китайского юаня начал резко падать и ослабляться по отношению к доллару США. Ряд экспертов считают это асимметричным ответом Китая.