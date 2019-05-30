Санкт-Петербург, 30 мая, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» упразднил должность президента клуба. Об этом сообщает «Р-спорт».

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Отмечается, что Александр Медведев, который занимал должность президента клуба, теперь является генеральным директором. При этом его статус и положение в клубе остаются прежними.

Также отмечается, что переименование должности связано с юридическими моментами и носит формальный характер.

Напомним, в феврале 2019 года Медведев сменил Сергея Фурсенко на посту президента «Зенита».

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