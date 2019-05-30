Москва, 30 мая, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение президенту союза независимых участников топливного рынка «Независимый топливный союз» Павлу Баженову в связи с публичными прогнозами о росте цен на бензин. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

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Игнорировать нельзя: предупреждение о резком скачке цен на бензин

В ФАС считают, что подобные высказывания — о риске резкого скачка цен на бензин, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти ещё как минимум на 10−13% — недопустимы и могут «привести к нарушению антимонопольного законодательства».

«На основании статьи 25.7 Закона о защите конкуренции предостерегает от подобных заявлений, в связи с тем, что такое поведение может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов», — говорится в заявлении ведомства.

Глава НТС уже отреагировал на предостережение ФАС: он считает его «орденом за заслуги перед рынком».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Независимом топливном союзе заявили, что виновниками бензинового кризиса, который может разразиться в стране, являются Минфин РФ и ФАС. Комментируя заявление российского вице-премьера Дмитрия Козака о неоправданном беспокойстве по поводу подорожания бензина и дизтоплива, НТС привёл динамику роста розничных цен. Так, только в 2019 году рост цен на автозаправках на 92-й бензин составил с января 26,4%, на 95-й бензин — 27,7%, а на дизельное топливо — 3,2%. При этом глава НТС Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрия Козака о риске нового резкого скачка цен на топливо.