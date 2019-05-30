Лондон, 30 мая, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.

thierry ehrmann Джулиан Ассанж

Сообщается, что здоровье Ассанжа ухудшилось после семи лет пребывании в посольстве Эквадора в Лондоне из-за условий проживания, которые «не совместимы с базовыми правами человека». WikiLeaks отмечает, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось за неделю пребывания в британской тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая британский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. Судебные слушания по его делу должны состояться 30 мая.