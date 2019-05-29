Москва, 29 мая, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев освободил Татьяну Голендееву от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) в связи с её выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение Медведева было опубликовано сегодня, 29 мая, на официальном сайте правительства России.

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«Освободить Голендееву Татьяну Николаевну от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы в связи с выходом на пенсию», — сказано в распоряжении Медведева.

Стоит отметить, что Голендеевой в 2017 году было присвоено специальное звание генерал-полковника таможенной службы. Она стала первой женщиной в столь высоком звании и второй женщиной в России — генерал-полковником, после Елены Леоненко, которой в 2012 году было присвоено звание генерал-полковника юстиции. Должность заместителя главы ФТС она занимала с мая 2016 года.