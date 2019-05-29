Варшава, 29 мая, 2019, 19:04 — ИА Регнум. На украинско-польском погранпереходе Ягодин-Дорогуск сотрудники Национальной налоговой администрации Польши задержали контрабандный груз янтаря весом 400,45 килограмм. Приблизительная стоимость задержанного янтаря составляет 8 млн злотых (2 млн долларов).

Hans Splinter Янтарь

Как сообщает издание gazeta.pl со ссылкой на Люблинское отделение налоговой администрации, это самый большой контрабандный груз янтаря, который пытались ввезти в Польшу с Украины в последние годы.

Сотрудники таможни в Дорогуске направили на проверку один из грузовых автомобилей с Украины. При анализе изображения, полученного просвечиванием рентгеном, было решено просмотреть груз. Под мешками с легальным товаром были обнаружены мешки с необработанным янтарём. Водитель автомобиля, гражданин Украины, утверждает, что ничего не знал о незаконной грузоперевозке.

Делом о контрабанде янтаря сейчас занимается следственная группа Люблинского таможенно-налогового управления под надзором районной прокуратуры в Хелме.

Для сравнения — за весь 2018 год на украинско-польской границе было изъято всего 460 кг контрабандного янтаря.