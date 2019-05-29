Рим, 29 мая, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Еврокомиссия направила правительству Италии письмо, в котором попросило разъяснить ситуацию с бюджетом и уровнем госдолга, передаёт La Stampa в среду, 29 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Колизей

В Еврокомиссии сомневаются, делает ли правительство Италии все возможное для снижения уровня госдолга.

Власти Италии должны ответить брюссельским чиновникам через два дня, 31 мая.

Ранее победитель выборов в Европарламент в Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, заявил, что в правительстве готовы к диалогу с Еврокомиссией, вместе с тем Сальвини уверен, что политика жёстких финансовых ограничений должна уйти в прошлое, и голосование на выборах, по его мнению, показывает, что граждане с ним согласны.

Выдвигались предположения, что Еврокомиссия сочтет бюджетную ситуацию в Италии неудовлетворительной, обвинит правительство в нарушении правил ЕС и оштрафует на 3,5 млрд евро. Сальвини дал понять, что никаких миллиардных штрафов Италия платить не будет.