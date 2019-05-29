Рим, 29 мая, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Ватикан открыт к диалогу с Маттео Сальвини и партией «Лига», заявил в среду, 29 мая, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, передаёт La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Вместе с тем Паролин отметил, что Святой престол по-прежнему ждёт изменения отношения Сальвини к использованию религиозных символов в политических целях.

Как сообщалось ранее, напряжение в отношениях Ватикана и лидера ведущей партии Италии (34% голосов на выборах в Европарламент) вызывает прежде всего вопрос о мигрантах: значительная часть курии выступает против политики жёстких ограничений.

Накануне выборов некоторые иерархи выступили с прямым призывом не голосовать за Сальвини, а его привычку целовать католические четки во время митинга назвали неуважением к религиозным символам.

Сальвини, в свою очередь, считает, что именно ограничения миграции являются реализацией заповеди любви, поскольку ведут у снижению числа смертей в море. Никакой проблемы с поцелуем распятия на четках лидер «Лиги» тоже не видит.