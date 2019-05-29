Новосибирск, 29 мая, 2019, 18:52 — ИА Регнум. В Новосибирске газон на улице Державина огородили колючей проволокой. Такой информацией с фотографиями поделилась на своей странице в социальной сети Facebook жительница города Инна Гусева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот со страницыfacebook.com/mirror6690

«Вот такие фортификационные сооружения возвели служащие ** армии на улице. Державина. Учись, мэр, как газоны охранять», — подписала она серию фотографий огороженного, но уже вытоптанного газона.

https://www.facebook.com/mirror6690/posts/2027838374009978

Как пишут «НГС Новости», такое ограждение появилось и у здания на улице Красный проспект, 53, в котором ранее был штаб Сибирского военного округа.

«В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС сообщили, что ограждение действительно установили военные, чтобы защитить газон от машин и пешеходов, которые по нему ходят», — отмечает издание.

Однако позже Инна Гусева сообщила, что колючая проволока, которая должна была защитить газон от людей и машин, исчезла.

«А заборчик-то быстренько убрали. Остался газон без защиты. Они бы его лучше вскопали и травой засеяли», — написала она на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/mirror6690/posts/2029415520518930