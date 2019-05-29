Вашингтон, 29 мая, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Специальный прокурор США Роберт Мюллер объявил о том, что он уходит в отставку, так как проводимое им расследование «вмешательства» России в выборы президента США 2016 года и «сговора» команды Дональда Трампа с Россией завершено. Об этом Мюллер заявил сегодня, 29 мая, на специальном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецпрокурор США Мюллер

Мюллер заявил, что поскольку расследование завершено, то он увольняется из министерства юстиции и возвращается в частную жизнь.

«Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено … Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни», — сказал спецпрокурор.

Напомним, что данное расследование было инициировано демократами, которые проиграли президентские выборы в США 2016 года. Кандидат от демократов — Хиллари Клинтон и её команда придумали «вмешательство» России в выборный процесс и «сговор» Трампа с русскими для того, чтобы попытаться дискредитировать Трампа в ходе самой кампании, а после его победы стали использовать эту ложь для давления на республиканскую администрацию.

После нескольких лет расследования Мюллер пришел к выводу, что «сговора» никогда не было, а «вмешательство» выражалось в каких-то немногочисленных сообщениях в социальных сетях, сделанных с аккаунтов, которые якобы как-то связаны с Россией.