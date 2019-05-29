Москва, 29 мая, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Со сменой руководителя в регионах связывают большие ожидания, надежды на изменение к лучшему — к такому выводу пришли специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на основе материалов фокус-групп ведущих социологических центров России: Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Центра политических технологий и института социального маркетинга «ИНСОМАР». Дайджест фокус-групп был представлен 29 мая на состоявшемся в ЭИСИ круглом столе «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей».

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Эксперты изучили восприятие временно исполняющих обязанности глав регионов, назначенный в марте 2019 года: врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, Оренбургской области Дениса Паслера, Челябинской области Алексея Текслера, врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина и Республики Калмыкия Бату Хасикова.

«Назначение новых глав в пяти рассматриваемых регионах стали долгожданным и наиболее значимым событием. Его доминирующим эмоциональным фоном становится радость и надежды», — отмечается в дайджесте.

При этом большие надежды жители регионов «привычно приглушают опасениями», в том числе связанными с тем, что новый глава в скором времени может уйти на повышение. «Эти опасения не связаны с реальными планами врио глав регионов. Они лишь подчеркивают, насколько большие надежды связывают респонденты со сменой руководителей своих регионов», — объясняют эксперты ЭИСИ.

Говоря о первых впечатлениях от новых глав, участники фокус-групп часто отмечали энергичность, активность, открытость и сокращение дистанции с людьми: «от снятия со служебных машин мигалок до способности пойти в сапогах по грязи разбираться с какой-то местной проблемой, от встреч на улице до возможности пообщаться в сети». Выделяют жители и ориентацию на конкретный результат, выполнение обещаний, внимание к деталям.

«Для людей оказывается важным все, что свидетельствует о способности нового главы услышать их, понять их жизнь, исполнить их чаяния. В этом плане связь с регионом по происхождению, переезд всей семьи с детьми, прогулки пешком по административному центру, поездки в районы, способность «пойти как простой человек», чтобы лично разобраться с проблемой, и, в конце концов, прямое общение в соцсетях — это свидетельство одного и того же: близости к людям, понимания их проблем, готовности разделить судьбу в регионе, ориентации на общее будущее», — говорится в тексте исследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние социологические исследования показывают, что победу на выборах губернаторов в сентябре 2019 года уже в первом туре одержат врио губернаторов. В частности, за Андрея Чибиса готовы проголосовать 70,5%, за Дениса Паслера — 62,1%, за Алексея Текслера — 61,4%, за Олега Хорохордина — 59%, за Бату Хасикова — 76%.