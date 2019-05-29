Таллин, 29 мая, 2019, 16:17 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года в Эстонии средняя месячная брутто-зарплата (до вычета налогов) составила 1341 евро. В аналогичный период 2018 году этот показатель был на 7,9% ниже — около 1235 евро. Об этом сообщает национальный новостной вещатель rus.err.eeсо ссылкой на пресс-службу департамента статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В период январь-март 2019 года средняя месячная брутто-зарплата выросла с 1309 евро до 1396 евро соответственно. По сравнению с последним кварталом (IV) 2018 года этот показатель сократился на 3,2% в основном из-за за сокращения нерегулярных доплат.

С учетом влияния индекса потребительских цен и указывающая на фактическую покупательную способность реальная заработная плата выросла в первом квартале 2019 на 5,5%. Данный рост в годовом сравнении наблюдается в Эстонии со второй половины 2011 года. Также по сравнению с первым кварталом 2018 года на 7% выросла средняя часовая зарплата и составила 7,9 евро.

Самая высокая средняя зарплата в первом квартале 2019 была зафиксирована в секторе финансов и страхования, энергетики, информации и связи. Значительный рост зарплат отмечен в сфере обслуживания, понижение в трех сферах: сельском хозяйстве, операциях с недвижимостью и профессиональной, научной и технической деятельности.