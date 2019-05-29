Москва, 29 мая, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Законопроект о запрете передачи коллекторским агентствам права «выбивать» долги граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Речь идет о том, чтобы запретить коллекторам в принудительном порядке взимать с граждан долги по оплате ЖКХ. Так, отмечают авторы законопроекта, сегодня организации-участники рынка ЖКХ фактически уступают права требований коллекторам, которые не выступают специально уполномоченными участниками рынка ЖКХ. В результате это приводит к злоупотреблениям со стороны коллекторов, а их действия нарушают права и законные интересы граждан.

Поправками в Жилищном кодексе прописывается прямой запрет уступать права и требования по взысканию долгов по оплате услуг ЖКХ третьим лицам.

При этом законопроект также уточняет, что такие права могут быть переданы профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг — например, управляющей организации.

Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, о таких нововведениях депутатов неоднократно просили избиратели.

«Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения», — заявил Володин.

Между тем, как отметил спикер Госдумы в начале пленарного заседания, у правительства есть вопросы к законопроекту.

«Запрет уступать это право коллекторским агентствам, коллекторам — это вопрос, действительно, очень серьезный. Мы ведем диалог с правительством. Пока нет ответа на этот вопрос, но принятие к первому чтению, надеюсь, нас приблизит в любом случае к решению. А какое оно будет, посмотрим, в том числе после того, как правительство выступит со своими аргументами», — заявил Володин.