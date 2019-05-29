Вашингтон, 29 мая, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Японский бренд Toyota занял девятое место в рейтинге самых дорогих брендов, составленным американским финансово-экономическим журналом Forbes.

Toyota

Согласно данным Forbes, Toyota оценивается в 44,6 млрд долларов, а размер годовой выручки составляет 190,8 млрд долларов. Следующие автобренды в списке американского издания — Mercedes-Benz (33,2 млрд) и BMW (29,8 млрд), которые занимают 17 и 21 место соответственно.

Всего в топ-100 Forbes входят 11 автомобильных брендов. Кроме трёх названных выше брендов туда входят: Honda, Audi, Ford, Porsche, Chevrolet, Lexus, Nissan и Hyundai.

Читайте также: Toyota может инвестировать около $550 млн в китайскую компанию Didi — СМИ