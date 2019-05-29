Москва, 29 мая, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают находиться под давлением, поскольку внешние геополитические факторы сохраняются. Напряженность на Ближнем Востоке, а также неопределенность в разрешении торгового конфликта между США и Китаем оказывают более существенное влияние на участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С одной стороны, санкции против Ирана оказывают поддержку рынку. С другой стороны, торговая война с Китаем давит на рынок. В итоге мы получаем рынок, зажатый с двух сторон. Главный вопрос в том, какая из действующих сил будет доминирующей», — пояснил эксперт.

Тем не менее страны ОПЕК+ продолжают придерживаться договоренность, что в принципе считается базовым сценарием роста нефтяных котировок. Участники рынка ожидают предстоящее заседание стран ОПЕК в Вене, на котором будет принято важное решение по глобальному нефтяному рынку, а именно: насколько придется продолжать сокращение добычи нефти, что сгладить негативный эффект от торговых войн.

«При этом США наращивают добычу и при этом пытаются вырваться в лидеры, чтобы занять доминирующую позицию на глобальном нефтяном рынке. В этой связи необходимо подходить к вопросам дальнейшего сокращения добычи крайне осторожно.

Следует также отметить, что нефтяной рынок пока не отыграл эту ситуацию, поскольку присутствует неопределенность по решению странами ОПЕК. Нефть марки Brent продолжит снижение в течении дня до $67,82 за баррель, а нефть марки WTI снизится до $57,23», — полагает Гасанов.

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