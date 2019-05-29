Москва, 29 мая, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Уровень закредитованности жителей России за полгода снизился на 0,56%. Так, долговая нагрузка заемщиков, по данным на 1 апреля 2019 года, составила 22,99%, на 1 октября 2018 года — 23,55%. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Огюст Шарпантье. Кредитор (фрагмент). 1842

Снижение долговой нагрузки зафиксировано во всех категориях заемщиков, даже с наименьшими доходами (доход до 20 тыс. руб.) — до 27,02% (на 1,2%).

Самая значительная динамика снижения закредитованности зафиксирована в Кировской (-2,30%), Самарской (-1,84%) и Белгородской (-1,64%) областях.

При этом в ряде регионов России показатель долговой нагрузки вырос: в Хабаровском крае (+0,76%), Сахалинской области (+0,71%) и Камчатском крае (+0,65%).

Читайте также: Рост долгов по кредитам на 24% — «сигнал» о серьёзных проблемах в экономике

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что на 1 апреля 2019 года годовые темпы прироста ссудной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, достигли 24,2%.

Развитие сюжета: Государство готово спасать: о закредитованности граждан РФ