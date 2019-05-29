Санкт-Петербург, 29 мая, 2019, 11:43 — ИА Регнум. В последние годы произошел сдвиг структуры российской экономики в зону торговли, сейчас это скорее торгующая, чем производящая экономика, и она создает соответствующие рабочие места, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 мая, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя итоги опроса ВНИИ труда.

Питер Артсен. Торговец дичью. 1561

Как сообщалось ранее, согласно данным этого опроса, чаще всего российские работодатели упоминают профессии продавца-кассира и повара. Кроме того, сравнительно часто называются профессии педагога профессионального образования, юриста, специалист по социальной работе. ВНИИ труда опросил почти 27 тысяч работодателей.

«Слово «востребованность» не является профессиональным термином, и понять его можно очень по-разному. Что это такое — профессии, которые нужны работодателям прямо сейчас, или самые значимые для их компаний профессии, или те, что в наибольшей степени востребованы гражданами в том числе, что именно по ним больше всего резюме?

Опубликованный список совсем не совпадает с тем, что по-настоящему нужно нашему рынку труда. Это просто перечень массовых профессий, типовых рабочих мест. Раньше люди, оставшиеся без работы, шли на завод, теперь они идут работать продавцом.

Произошел сдвиг структуры экономики в зону торговли. У нас не столько производящая, сколько торгующая экономика. Она создает именно такие рабочие места. Устроиться проще всего именно там — но вряд ли экономике станет хорошо от того, что мы все пойдем работать продавцами», — отметил Елена Кудрявцева.