Москва, 29 мая, 2019, 11:05 — ИА Регнум. В России среди специалистов высшего уровня квалификации больше всего не хватает работников в сфере здравоохранения, соответствующие данные приводит Росстат.

Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР Врачи

Так, дефицит врачей в этой области составляет почти 60 тыс. человек, среди среднего медицинского персонала дефицит составил 56 тыс. человек. В сфере образования на конец прошлого года оставалось более 32 тыс. вакантных мест.

Всего для замещения вакантных должностей российским организациям на конец 2018 года не хватало 723 тыс. человек, это на 100 тыс. больше, чем годом ранее, пишет RT.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВНИИ труда, на сегодняшний день в России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир. Именно их чаще всего указывали работодатели при опросе.

Также отметим, что рейтинг самых высокооплачиваемых профессий возглавили сварщик дуговой сварки и инженер-мехатроник в автомобилестроении, которым предлагалась зарплата от 100 тыс. рублей.

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