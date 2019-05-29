Воронеж, 29 мая, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Изменения в муниципальной адресной программе сноса и реконструкции многоквартирного жилищного фонда согласовали депутаты Воронежской городской думы на заседании 28 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

Марина Каширская ИА REGNUM DSC 8436

В числе изменений — увеличение числа застроенных территорий, включенных в программу, с 25 до 29: их количество вырастет за счет разделения на несколько частей наиболее обширных. Площадь осталась прежней — около 189,89 га. Таким образом, считают депутаты, эти площадки станут более удобными и привлекательными для инвесторов

«Эта программа уже действует около девяти лет, но только в последнее время вошла в активную фазу. До этого она практически не работала. Но сейчас есть порядка семи-восьми площадок, которые активно развиваются в рамках реализации данной программы. Все остальные с учётом изменений, которые были внесены, получат дополнительный импульс», — пояснил депутат Иван Кандыбин.

Результатом реализации программы должны стать расселение и снос около 351,7 тыс. кв.м. ветхого и аварийного жилья, а также строительство порядка 2,5 млн. кв. м нового жилья.

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Программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж» была принята еще в 2010 году. Сначала сроком ее реализации был определен 2015 год, позже ее продлили до 2030 года. Предполагался снос более 500 жилых домов постройки 1940−1970 годов и строительство на их месте новых — преимущественно за счет инвесторов. Однако изначально застройщики не спешили участвовать в программе. Возникли проблемы и со сносом тех домов, которые все же расселили: о нарушениях заявлялось ещё в 2015—2016 годах. В конце апреля этого года прокуратура Воронежа сообщила о том, что мэру Вадиму Кстенину внесено представление в связи с затягиванием сроков сноса расселенных жилых домов.