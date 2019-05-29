Красноярск, 29 мая, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Красноярского края 29 мая на заседании комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению согласовали дату довыборов в региональный парламент. Как сообщили ИА REGNUM в Заксобрании, довыборы предложено провести 8 сентября — в единый день голосования 2019 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Речь идет о дополнительных выборах по Кировскому одномандатному избирательному округу №2, от которого ранее был избран Алексей Клешко, погибший осенью 2018 года. Второй проект постановления касается Курагинского одномандатного избирательного округа №15. Ранее эту территорию в Заксобрании представлял Егор Васильев, который в 2018 году стал министром экономики и регионального развития Красноярского края.

Окончательное решение по дате будет принято на сессии Заксобрания 4 июня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы в Законодательное собрание Красноярского края третьего созыва состоялись в сентябре 2016 года. В краевой парламент были избраны 52 депутата: 26 по спискам, представленным политическими партиями, и столько же по одномандатным и двухмандатным округам.

Напомним, Алексей Клешко, который являлся первым заместителем председателя Заксобрания Красноярского края, погиб в ноябре 2018 года. Тело депутата обнаружили возле подъезда его дома с признаками падения с высоты.

Читайте также: Красноярские депутаты почтили минутой молчания память погибшего коллеги

Егор Васильев с 2011 по 2017 год являлся заместителем председателя комитета по бюджету и экономической политике краевого Заксобрания. В 2017 году стал председателем этого комитета. В ноябре 2018 года Васильева назначили министром экономики и регионального развития Красноярского края.

Читайте также: В Красноярском крае назначены зампреды правительства и министр экономики