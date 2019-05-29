Москва, 29 мая, 2019, 08:03 — ИА Регнум. В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир. Именно их чаще всего указывали работодатели при опросе, который провёл ВНИИ труда для уточнения перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Работа

Читайте также: Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

Согласно результатам опроса, опубликованным в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты, профессию продавца-кассира руководители организаций назвали в 980 случаях, а повара — в 892. Третье место в списке занял педагог профессионального и дополнительного образования — 557 упоминаний.

Также в десятку самых востребованных профессий вошли юристы, специалисты по социальной работе, специалисты по закупкам, педагог дополнительного образовании, медицинские сёстры, делопроизводители, бухгалтеры (242).

Также по теме: Эксперты назвали новые профессии на российском рынке труда

Всего в опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций. Предприятия заявили почти о 33 тысячах востребованных профессий. Основными причинами востребованности названных профессий являются расширение производства и текучесть кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года эксперты ВНИИ труда Минтруда России назвали самые высокооплачиваемые профессий в России. Рейтинг возглавили сварщик дуговой сварки и инженер-мехатроник в автомобилестроении, которым предлагалась зарплата от 100 тыс. рублей. На втором месте — специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров с зарплатой от 95 тысяч рублей.