Москва, 29 мая, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Российская валюта 28 мая по итогам дня подешевела к иностранным валютам. Пара доллар/рубль выросла на 0,40%, до 64,71 руб., евро/рубль — на 0,18%, до 72,24 руб., фунт/доллар — на 0,17%, до 81,89 руб. Рубль с открытия Мосбиржи перешел к снижению на фоне подешевевшей нефти на торгах в Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

На американской сессии давление на рубль усилилось из-за укрепления доллара. Поддержку доллару оказали неожиданно сильные данные по потребительскому доверию. Показатель, рассчитываемый Conference Board, вырос в мае до 143,1 пункта (прогноз был 133 пункта, предыдущее значение 129,2).

Сегодня, 29 мая, на торгах в Азии баррель Brent снизился до $69,54. Можно уже точно сказать, что нефтяной рынок окажет давление на рубль во время открытия торговой сессии. Потери рубля к доллару могут составить около 20 копеек.

Майский налоговый период завершен. У рубля осталась поддержка только от аукционов Минфина. Ведомство сегодня проведет два аукциона. В фокусе рынка также остается эскалация торгового конфликта между США и Китаем.

После заявлений Трампа о том, что он хочет поднять пошлины на китайские товары и сделка уже США не нужна, Китай осторожно намекнул, что снизит экспорт редкоземельных металлов, которые не были включены США в список товаров, в отношении которых власти повысили пошлины.

Ситуация накаляется, поэтому со снижением нефтяных котировок давление на российскую валюту будет только нарастать. По паре доллар/рубль ожидается рост цены до 64,95 руб.

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