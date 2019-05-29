Куньмин, Китай, 29 мая, 2019, 06:56 — ИА Регнум. В китайской провинции Юньнань продолжается засуха, которая уже нанесла ущерб 1,04 млн га зерновых культур с начала текущего года, сообщили в местном департаменте сельского хозяйства, передает 28 мая агентство Синьхуа.

Засуха

В провинции Юньнань около 359 067 гектаров зерновых получили серьезные повреждения из-за суровой засухи и жары, погибло более 166 тыс. гектаров. Дело в том, что начала весны 2019 года в регионе установилась суровая жара при практически полном отсутствие осадков. Китайские эксперты связывают это с глобальным потеплением.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за засухи в Юньнани страдает и сахарный тростник. Так, около 85 тыс. гектаров сахарного тростника уже пострадало от жары и засухи, более 2 тыс. гектаров уничтожено безвозвратно.