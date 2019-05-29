Вашингтон, 29 мая, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружения Украине, а также продолжат консультации с украинскими властями о том, какое оружие необходимо Киеву, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер по вопросам Украины на брифинге.

Mil.gov.ua Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер»

По его словам, Соединенные Штаты готовы работать с Украиной так же, «как и с остальными странами в мире». Волкер добавил, что Вашингтон также готов поставлять военную технику Киеву, а также проводить консультации по поводу поставок вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Сенат Конгресса США предложил увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн, что на $50 млн больше, чем в 2019 году. Отмечается, что треть суммы пойдет на поставку летальных видов вооружений Киеву.