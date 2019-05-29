Вашингтон, 29 мая, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Список документов, на основании которых были введены санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски, опубликован американским минфином, пишет Forbes.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что список этих материалов опубликовало управление по контролю над иностранными активами при американском министерстве финансов. Этот перечень приобщён к документам, которые управление направило в суд.

При этом обнародованными оказались не все материалы, а только те, что не являются секретными. Например, упоминаются публикации в массмедиа, касающиеся состояния бизнесмена, его недвижимости за пределами России.

Напомним, санкции против Дерипаски были введены в начале апреля 2018 г. — после публикации «Кремлёвского списка» США. Санкции были введены, соответственно, и в отношении его (на тот момент) компаний «РУСАЛ», En+ Group и «Евросибэнерго».

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