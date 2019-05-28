Приштина, Сербия, 29 мая, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Задержание российского дипломата в общине Зубин Поток на территории Косово связано с его попыткой помешать действиям полиции, заявил косовский лидер Хашим Тачи, передаёт RTK.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

Комментируя задержание представителя РФ в миссии ООН в Косово Михаила Краснощёкова, Тачи объяснил, что полиция проводила акцию по борьбе с «негативными проявлениями». При этом представитель России «пытался помешать полиции в их акции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, косовский спецназ задержал Краснощёкова 28 мая в ходе штурма сербских баррикад в общине Зубин Поток. При этом у Краснощёкова диагностированы ушиб глаза и челюсти. Российский представитель был избит и задержан, поскольку защищал сербские баррикады.

Напомним, защита потребовалась в связи с тем, что косовский спецназ 28 мая провёл в Зубин Потоке акцию по захвату 30 человек якобы в рамках борьбы с оргпреступностью. При этом было применено стрелковое оружие, два серба получили ранения.