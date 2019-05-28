Санкт-Петербург, 28 мая, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Первого и в ночь на второе июня движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге будет ограничено. Здесь пройдет ежегодный «Фестиваль ЗСД», в рамках которого состоятся массовый велопробег и легкоатлетический забег. Об этом сообщили 28 мая в управляющей компании ЗСД.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

«Ждем Вас на ЗСД без автомобиля, в кроссовках или на велосипеде! Это прекрасная возможность увидеть магистраль в новом ракурсе!» — отметили в компании «Магистраль северной столицы» (МСС).

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Выбор Центрального участка для проведения мероприятия объясняется тем, что именно оттуда открываются самые захватывающие виды на город со стороны Финского залива, которые в обычные дни недоступны для обозрения пешеходов и велосипедистов из-за статуса ЗСД как скоростной автодороги, отмечает ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Как сообщили в компании МСС, 1 июня с 14:30 и до окончания мероприятия (планируемое время — 01:00 2 июня) закрыто движение транспорта по заезду с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении.

С 15:00 до 01:00 закрыто движение транспорта на всем участке от Богатырского пр. до набережной реки Екатерингофки в южном направлении. При этом в северном направлении движение продолжится в обычном режиме). Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы «Скандинавия» будет возможен только на КАД (Север) и Богатырский проспект.

С 14:30 до 01:00 закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении. С 15:00 до 01:00 закрыт заезд на ЗСД с Васильевского острова в южном направлении. С 21:10 до 01:00 будет также закрыт съезд с ЗСД на набережную реки Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд с ЗСД на улично-дорожную сеть города будет возможен только на набережную Макарова.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

В компании МСС просят с пониманием отнестись к перекрытиям ради фестиваля, который проходит лишь раз в году, и использовать альтернативные маршруты.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Западный скоростной диаметр — платная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут.